بعد "شغور" المحافظ.. مجلس بغداد يبعثر أوراق القضاء بتوضيح جديد (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر مجلس بغداد، يوم الاثنين، توضيحاً جديداً يتعلق بالأمر الإداري لإحالة المحافظ عبد المطلب العلوي، على التقاعد، وذلك بعد ساعات على قرار من محكمة القضاء الإداري.

وأوضح المجلس، في بيان مدعم بوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "رئيس المجلس عمار الحمداني، اصدر أمراً ادارياً بإلغاء الأمر الإداري السابق المرقم (11) لسنة 2025 والمتضمن إحالة (عبد المطلب يوسف العلوي) إلى التقاعد لعدم وجود سند له من القانون".

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن "محكمة القضاء الإداري قررت إبطال عريضة الدعوى استناداً إلى المادة (2/56) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، بناءً على الطلب المقدم من قبل المدعي عليه (رئيس مجلس محافظة بغداد)، وإلغاء الأمر الولائي 828/ولائي/ق/2015 لانتفاء مبرراته بعد إبطال الدعوى".

وبحسب بيان المجلس، فإن عبد المطلب العلوي، مستمراً بمزاولة مهامه محافظاً لبغداد، بعد إبطال وانتفاء جميع الدعاوى السابقة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت قراراً في وقت سابق من اليوم، تضمن إلغاء الأمر الولائي باستمرار محافظ بغداد في منصبه، وإبطال دعوته، مما يجعل من قرار إحالته على التقاعد موافقا للقانون، حيث انه من مواليد 1959".

وكان مجلس الدولة، قد أفتى بشمول المحافظ والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني للإحالة على التقاعد.

وأصدر مجلس محافظة بغداد، يوم 2 شباط الجاري، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، على التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.