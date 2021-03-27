بعد شد وجذب في الرفاعي.. الأسدي يقبل استقالة الركابي

شفق نيوز / وافق محافظ ذي قار المؤقت، عبد الغني الأسدي، يوم السبت، على قبول استقالة قائممقام قضاء الرفاعي الجديد عمار الركابي، وذلك بناء على طلب تقدم به الأخير.

وكان الركابي، قد قدم يوم الخميس 25 آذار 2021، طلبا لإعفائه من منصبه، بعد أيام من تكليفه، للحفاظ على أمن مدينة الرفاعي، واستقرارها وسلامة أبنائها.

وفي هذا الصدد، أبلغ الركابي، وكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عبد الغني الأسدي قبل استقالته من المنصب"، موضحا أن "الأسدي سيتولى إدارة قائممقامية القضاء من منصب أدنى، لحين اختيار البديل في إدارة الرفاعي".

ويشهد قضاء الرفاعي اضطراباً أمنياً وشعبياً منذ عدة أسابيع، على خلفية إصدار محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الأسدي، أمراً بإعفاء الفياض من منصبه، وتعيين عمار الركابي بدلاً منه.

وكان الركابي، قد أكد الاثنين 22 آذار 2021، أن القائممقام السابق كاظم الفياض يحرض (إخوته وأبناء عمه) على عصيان أوامر الدولة والتحريض ضدها.