بعد شائعات "الدارك ويب".. التخطيط العراقية تؤكد استحالة اختراق بيانات التعداد السكاني

شفق نيوز - بغداد

فنّدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء المعلومات المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسريب بيانات التعداد العام للسكان وعرضها للبيع على ما يُعرف بمنصة الـ(الدارك ويب).

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن جميع ما أُثير حول وجود عملية تسريب مزعومة هو عارٍ عن الصحة تماما، مشددة على عدم وجود أي بيانات مسرّبة أو مخترقة أو مسروقة تخص التعداد السكاني.

وأوضحت أن بيانات التعداد تتمتع بحماية سيبرانية عالية المستوى، حيث تُدار ضمن شبكة محلية مغلقة غير متصلة بالإنترنت، بما يجعل اختراقها أمرا غير ممكن.

وأضاف البيان أن جميع الأجهزة اللوحية (التابليت) التي استُخدمت في تنفيذ التعداد، خضعت لإجراءات فنية دقيقة، شملت نزع وحدات الذاكرة وإعادة تهيئتها (فرمتتها) عدة مرات من قبل ملاكات متخصصة، وإعادتها إلى حالتها المصنعية، مؤكدة استحالة استرجاع أي بيانات منها.

وطمأنت الوزارة العراقيين بأن بياناتهم مؤمّنة بشكل كامل، وغير متاحة للتداول أو الاختراق، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه معلومات "مضللة لا تمت للحقيقة بصلة".