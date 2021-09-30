بعد سنوات من إغلاقه.. العراق والأردن يوافقان على السفر براً من وإلى البلدين (وثيقة)

شفق نيوز / وافقت حكومتا العراق والأردن، على السفر براً من وإلى البلدين، والسماح لعجلات الصالون بنقل المسافرين أيضاً، بدءاً من يوم غد، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.

وأكد قائممقام قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الأنبار، عماد الدليمي، يوم الخميس، صدور موافقات حكومتي العراق والأردن، بالسماح لـ"عجلات الصالون، بنقل المسافرين من وإلى الأراضي العراقية والأردنية عبر الطريق البري الرابط بين البلدين، بعد أن تم منع ذلك منذ سنوات طويلة".

ولفت الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السماح للمسافرين بالتنقل ما بين البلدين، يأتي بعد التأكد من بطاقة المسافر الدولية الخاصة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف أن "الموافقة بالتنقل بين البلدين، شملت صهاريج نقل النفط الخام، دون المرور بساحة التبادل التجاري بمنفذ طريبيل الحدودي".

وأوضح الدليمي، أن "واردات المنفذ تخضع لقانون الموازنة الاتحادية، والذي ينص على إضافة 50% منها، إلى موازنة المحافظة التي يتواجد بها المنفذ".

في السياق، أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، سماح وزير الداخلية الأردني، مازن عبد الله الفراية، لـ"سيارات السفريات الخارجية العاملة على خط (عمان - بغداد) سواء الأردنية أو العراقية، بالعمل من خلال مركز حدود الكرامة، وضمن الشروط الصحية المعتمدة".