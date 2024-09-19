بعد سنوات من التحرير.. الموصل القديمة تشكو الجثث والمخلفات الحربية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب العدلي في نينوى، اليوم الخميس، استمرار استقبال العديد من الجثث التي ما زالت تنتشل من منطقة الموصل القديمة.

وقالت مدير الطب العدلي في نينوى شهد عارف لوكالة شفق نيوز، إن "دائرتها تتسلم شهرياً 5 – 6 جثث عبارة عن هياكل عظمية من منطقة الموصل القديمة".

وأوضحت أن "الجثث التي تنتشل أغلبها مجهولة وتعود لأشخاص قضوا منذ سنوات خلال عمليات تحرير الموصل".

وتابعت: "نقوم باجراء الفحص وخصوصاً الحمض النووي لمعرفة عائدية الجثث".

ويشكو سكان الموصل القديمة من بقاء جثث تحت أنقاض المباني المدمرة والتي تكون غالبا قريبة من دورهم، فيما يؤكد الأهالي أن المخلفات الحربية والألغام ما تزال موجودة في الكثير من المواقع داخل الموصل القديمة دون أن تعالج لغاية الآن.

وأعلنت الحكومة العراقية في العاشر من تموز عام 2017 اكتمال عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش، الذي استولى على المدينة عام 2014.