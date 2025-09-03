بعد سنوات "الدمار والصمت".. جامع النوري في الموصل يحتضن المولد النبوي (صور)

شفق نيوز- نينوى

بعد سبعة أعوام من الصمت والركام منذ تفجيره في العام 2017 من قبل عناصر تنظيم "داعش" خلال معارك تحرير الموصل، عاد جامع النوري الكبير ليصدح من جديد بصوت الذكر والابتهال.

واحتضن الجامع اليوم الأربعاء، أول احتفال مركزي بذكرى المولد النبوي، وذلك بعد يومين فقط من إعادة افتتاحه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الاحتفال الذي غاب عن الجامع سنوات طويلة، شهد حضور أبناء المدينة وعدد من المسؤولين المحليين، في مشهد أعاد للموصليين رمزية المكان وروحانيته، وجمع بين فرحتين متلازمتين: عودة النوري كأيقونة دينية وحضارية للمدينة، وإحياء ذكرى مولد النبي محمد التي ارتبطت في وجدانهم بالطمأنينة والبهجة.

إمام وخطيب الجامع الشيخ ذاكر الحساوي، قال لوكالة شفق نيوز: "اليوم فرحتان؛ فرحة أهالي الموصل بعودة جامع النوري للحياة من جديد، والأخرى بذكرى مولد النبي العظيم، التي رسمت البهجة على وجوه الناس وأعادت الأمل إلى قلوبهم".

وبحسب الأهالي، فإن عودة الاحتفالات إلى الجامع هي بمثابة إعلان حي عن صمود الموصل ورسالة بأن الحياة تعود مهما قست الظروف. وبينما تعالت الأناشيد الدينية وتزينت أروقة الجامع بالمصلين والزائرين، بدا وكأن المدينة تحتفل بولادة جديدة، ليس فقط للمولد النبوي الشريف، بل لرمزها العريق الذي ظل لعقود شاهداً على تاريخها وهويتها.