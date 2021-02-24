بعد سقوط اكثر من 60 جريحاً من المتظاهرين والأمن.. الغانمي والأعرجي إلى الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بإصابة اكثر من 60 جريحاً من المتظاهرين قوات الامن خلال الصدامات التي شهدتها المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي يزور، غداً، محافظة ذي قار برفقة مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي لمناقشة وضع المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "حصيلة المواجهات بلغت 63 جريحاً بصفوف طرفي النزاع في ذي قار (المتظاهرين والقوات الأمنية) توزعت بواقع 27 جريحاً من المتظاهرين، و36 جريحا من القوات الأمنية".

وأشار المصدر إلى أن "قائد شرطة ذي قار اصدر اوامر مشددة للأجهزة الامنية بعدم اطلاق النار حتى في الهواء حفاظاً على حياة المحتجين من ابناء المحافظة".

وتستخدم قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل أخرى تحتوي مادة الفلفل الحار، لتفريق المتظاهرين وسط مدينة الناصرية وإعادة فتح الجسر المغلق.

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، الأربعاء، مع عودة الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وخرج المتظاهرون للشوارع لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإقالة المحافظ، وقاموا بإغلاق جسر النصر وسط المدينة، وسط صدامات مع أفراد الأمن، وفق.

وكان متظاهران قتلا وأصيب عشرات الأشخاص من المتظاهرين وأفراد الأمن في صدامات عنيفة بالناصرية اليومين الماضيين.