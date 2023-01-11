بعد سحب يده.. محافظ الديوانية يوقع عقوداً بتواريخ سابقة بأكثر من 17 مليار دينار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن قيام محافظ الديوانيَّة زهير الشعلان بتوقيع عقود بتواريخ سابقة بعد قرار سحب يده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة الى ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط نسخ مصدقة من سجلات العقود والتحليل والإشعارات والإحالات الخاصة بالمناقصات بعد تاريخ سحب يد المحافظ، موضحة أن الفريق التقى السيد نائب المحافظ المكلف بإدراة المحافظة؛ بغية اطلاعه على مضمون القرار القضائي".

وتابعت، ان "الفريق اطلع على نسخ أوليَّات العقود المحفوظة في قسم وذاتيَّة العقود والحاسبة المركزيَّة ومقار اللجان المركزيَّة والتحاليل، وقد توصل إلى أن توقيع عدد من المناقصات قد تم بتاريخ 10/1/2023".

وأفضت تحريات الفريق وجمعه للمعلومات والأدلة إلى أن "إبرام عقود المناقصات تم دون توقيع أعضاء اللجان المركزيَّة على محاضر المراجعة والمصادقة والإحالة، وخلافاً لبنود تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة المادة (خامساً) في وقت بلغت مبالغ تلك العقود أكثر من (16) مليار دينار، بحسب البيان.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أمس الثلاثاء أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان؛ لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.