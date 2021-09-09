بعد سجالات سياسية وتدخل حكومي: مسؤول محلي يعود لمنصبه في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلن قائممقام الشرقاط في محافظة صلاح الدين علي دودح خلف الجبوري، اليوم الخميس، عودته الى منصبه ومباشرة مهامه رسميا بعد سجالات سياسية وتدخل حكومي من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ صلاح الدين عمار الجبر اصدر اليوم، كتاباً رسمياً بعودتي الى منصبي واعفاء القائممقام المكلف بالوكالة جرجيس اسماعيل حجاب امتثالاً لأوامر وتأكيدات من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعدما رفض المحافظ عودتي الى منصبي".

وأضاف، أن "قراري الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب الاخير منعا المحافظين من اقالة واستبدال رؤوساء الوحدات الادارية وحصر صلاحيات اقالتهم واستبدالهم ضمن المحافظين، اضافة الى عدم احالة رؤساء الوحدات الادارية للتقاعد الا بعد انتخاب مجالس جديدة او تتحقق اسباب الاقالة والاعفاء".

وهدد قائممقام الشرقاط في وقت سابق بتقديم شكوى قضائية ضد محافظ صلاح الدين لعدم تنفيذه قرارا للامانة العامة لمجلس الوزراء باعادته الى منصب قائممقام الشرقاط.

يذكر أن علي دودح الجبوري اعفي من منصبه في تشرين الاول 2019 بقرار من محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، وعين خيرالله الجبوري بديلاً عنه قبل ان يكسب طعناً قضائياً في ايلول 2020 ويعود الى منصبه ثم عاد محافظ صلاح الدين لاعفاءه في 31 ايار من العام الحالي ويكلف مدير ناحية اشور جرجيس اسماعيل حجاب بديلا له بالوكالة.

وشهدت المحافظة خلال العام الماضي والحالي نحو 15 تغييراً إدارياً بين اقالة نهائية وعودة للمنصب في عدة دوائر ووحدات ادارية بناء على قرارات محكمة القضاء الاداري.