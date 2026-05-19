بعد أسبوع من إغلاق مصافي الجنوب.. العيداني يتدخل لاحتواء احتجاجات FCC (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

تصاعدت أزمة مشروع FCC في البصرة، يوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق بوابات مصافي الجنوب، ما دفع محافظ البصرة أسعد العيداني إلى الاجتماع بالمحتجين داخل الشركة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ البصرة أسعد العيداني زار، اليوم، شركة مصافي الجنوب والتقى بالعاملين السابقين في مشروع FCC النفطي، بعد تصاعد التوترات بين المتظاهرين والقوات الأمنية على خلفية استمرار الاحتجاجات وإغلاق بوابات الشركة منذ نحو أسبوع.

وأضاف أن زيارة العيداني جاءت عقب ساعات من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين صباح اليوم، أثناء استمرار الاعتصام أمام بوابات مصافي الجنوب ومنع دخول الموظفين إلى الشركة، ضمن تصعيد احتجاجي يقوده العاملون السابقون في مشروع FCC للمطالبة بالتعيين على ملاك وزارة النفط.

وقال ممثل المتظاهرين أحمد شاكر لوكالة شفق نيوز إن "محافظ البصرة التقى بالمحتجين داخل الشركة وتعهد بتبني ملفنا ومتابعة مطالبنا مع وزارة النفط والجهات المعنية".

وأضاف أن "عدد العمال المعتصمين يتجاوز 350 عاملاً عملوا لسنوات طويلة داخل مشروع FCC قبل تشغيله الرسمي، لكن جرى الاستغناء عنهم دون تثبيت أو ضمانات".

وأشار إلى أن "الاحتجاجات مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف، فيما اضطر المتظاهرون خلال الأيام الماضية إلى غلق بوابات شركة مصافي الجنوب للضغط باتجاه الاستجابة لمطالبهم".

وأكد أن المحتجين يطالبون "بالتعيين العادل وإنصاف العاملين السابقين الذين ساهموا بإنجاز المشروع، بدلاً من استمرار ما وصفه بسياسة التهميش والمحسوبيات في التعيينات".