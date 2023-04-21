بعد أسبوع من الظلام.. قرى ديالى ترى النور بعد عواصف رعدية

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى عودة التيار الكهربائي الى الخدمة بعد اسبوع من الانقطاع جراء عواصف رعدية غير مسبوقة.

وقال مدير ناحية العظيم شمالي ديالى عبد الجبار احمد لوكالة شفق نيوز، ان كوادر الصيانة تمكنت من اعادة خطوط الطاقة الكهربائية المتضررة والمدمرة جراء العواصف الرعدية منذ اكثر من اسبوع في 5 قرى تضم مئات الاسر.

واضاف ان اعادة التيار الكهربائي تم بخطة استنفار مكثفة لكوادر صيانة التيار الكهربائي بعد تدمير اكثر من 80 عمودا وتكسرها او اقتلاعها جراء العواصف الرعدية الاسبوع الماضي.

وتسببت العواصف الرعدية في ديالى باقتلاع وتكسر الاعمدة وتناثر الاسلاك ضمن خطين للطاقة بطول اكثر من 10 كم في مناطق ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.