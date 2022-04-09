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بعد أسبوع من الحادثة.. وفاة 5 أشخاص متأثرين بجروح في انفجار محطة غاز الفلوجة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T11:41:24+0000
بعد أسبوع من الحادثة.. وفاة 5 أشخاص متأثرين بجروح في انفجار محطة غاز الفلوجة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار، يوم السبت، بوفاة خمسة أشخاص متأثرين بحروق بليغة نتيجة انفجار وقع داخل محطة للغاز في الفلوجة، قبل نحو أسبوع.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "خمسة من ثمانية أشخاص أصيبوا جراء الانفجار، لاقوا حتفهم بعد أن عجزت الكوادر الطبية عن معالجتهم"، لافتاً إلى أن "مساعي معالجة المصابين لم تكن كافية لإنقاذ حياتهم، بسبب تعرضهم لحروق بليغة جداً".

ووقع انفجار بمحطة للغاز في الفلوجة يوم الأحد الماضي، ما تسبب بتعرض خمسة عناصر من الشرطة وثلاثة عاملين في المحطة، إلى حروق بليغة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفلوجة التعليمي.

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