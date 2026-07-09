بعد أسبوع من البحث.. انتشال جثة شاب غريق من نهر الزاب شمال كركوك

شفق نيوز- كركوك

انتشلت فرق الشرطة النهرية، يوم الخميس، جثة شاب غرق قبل نحو أسبوع في نهر الزاب ضمن حدود ناحية التون كوبري شمال كركوك، بعد عمليات بحث متواصلة.

وقال مصدر في الشرطة النهرية لوكالة شفق نيوز، إن فرق الغواصين عثرت على الجثة عالقة في مجرى النهر، بعدما جرفتها قوة التيار بعيداً عن موقع الغرق، وتمكنت من انتشالها.

وأضاف أن الجثة تعود لشاب فُقد قبل أسبوع إثر تعرضه للغرق، مشيراً إلى نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية والتعرف على هويته رسمياً.