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بعد "إساءة" صدرت من خطيب جامع أبو حنيفة.. "تحذيرات من فتنة بين أهل السنة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T08:20:23+0000
بعد "إساءة" صدرت من خطيب جامع أبو حنيفة.. "تحذيرات من فتنة بين أهل السنة"

شفق نيوز / أدانت رابطة "طلبة العلم" في العراق، يوم السبت، ماوصفتها بـ"الإساءة" التي تعرض لها الشيخ عبد الملك السعدي، "أحد أبرز علماء السنة في العراق"، من قبل خطيب جمعة أبي حنيفة النعمان بالعاصمة بغداد.

وعبد الملك عبد الرحمن السعدي، هو أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة من العراق، ويعد من كبار فقهائها.

وذكرت الرابطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وصف الشيخ الذي يشهد له القاصي والداني والصغير والكبير والعدو والصديق بـعلّامة الدنيا، بأنه من (جهلة الكيبورد) أمر مدان ومستنكر".

وأضافت أن "الجميع يعلم أنكم أنتم من تمتلكون رعاع الجيوش الإلكترونية وليس الشيخ، وما قام به (عبد الوهاب أحمد) من تجاوز وانتهاك حرمة فضيلة العلامة السعدي، ومن على منبر الإمام أبو حنيفة النعمان، وفي يوم الجمعة، والتشهير بمقام الشيخ على صفحات التواصل الاجتماعي يتطلب اتخاذ الإجراءات العلمية والقانونية والتنفيذية، ومعاقبته قبل وقوع الفتنة".

وأكدت رابطة طلبة العلم، أنها "لن تسكت على مثل هكذا تجاوز بحق رمز من رموز الأمة، أفنى حياته في خدمة العلم بأمانة ونزاهة، يفتقدها هذا الخطيب (عبد الوهاب أحمد) وأضرابه".

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