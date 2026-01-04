بعد ساعة.. طائرات عسكرية في سماء بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، ان طائرات القوة الجوية وطيران الجيش، ستقوم بالتحليق في بغداد، استعدادا لاحتفال عيد الجيش.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، ستقوم بالتحليق فوق سماء ساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة في تمام الساعة الـ 1 ظهراً".

وأضافت "وذلك لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الخامسة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات".