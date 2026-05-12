بعد ساعات.. موجات غبار تجتاح غرب ووسط العراق

تشير توقعات الطقس في العراق، عصر الثلاثاء، إلى تأثر مناطق في غرب ووسط البلاد بموجات غبار قادمة من الأراضي السورية خلال ساعات المساء والليل.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تحديثات صور الأقمار الصناعية عند الساعة الـ 03:00 بعد ظهر الثلاثاء تشير إلى رصد موجات غبار على الأراضي السورية تتقدم تدريجياً نحو البلاد، بفعل رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب الهيئة، فمن المتوقع أن تؤثر هذه الموجات على أجواء مناطق غرب البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات المساء والليل، مسببة انخفاضاً نسبياً في مدى الرؤية الأفقية بشدة خفيفة إلى متوسطة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.