بعد ساعات.. موجات غبارية وانعدام للرؤية في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، يوم الأحد، إلى بدء تأثير المنخفض الخماسيني على أجواء البلاد مسبباً تصاعداً للغبار وانعداماً للرؤية في بعض الأماكن.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المنخفض الخماسيني على مشارف التأثير على أجواء البلاد، ويندفع خلفه رياح معتدلة جافة ونشاط رياح مثيرة للغبار والعواصف الغبارية".

وأوضحت الهيئة أن "موجات الغبار بدأت بالفعل بالتشكل والتأثير على مناطق غرب البلاد، لا سيما مدينة الرطبة، حيث سُجل تردٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأماكن".

وتوقعت أن "يمتد تأثير الغبار تدريجياً خلال ساعات الليل ليشمل مدن المنطقة الوسطى وأجزاء من الشمال الغربي".

وخلال يوم غد الاثنين، "يستمر تأثير الغبار ليشمل أغلب مناطق البلاد تباعاً، إلا أنه يكون أقل شدة نسبياً مقارنة بالمناطق الغربية، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة"، بحسب الهيئة.

ونبهت في الختام بأن "على سالكي الطرق الخارجية توخي الحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية، كما ينصح مرضى الحساسية والربو تجنب التعرض المباشر للأتربة قدر الإمكان".