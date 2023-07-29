بعد ساعات من عودة الطاقة.. حريق في محطة كهرباء في مدينة الصدر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بنشوب حريق في محطة للكهرباء في حي جملة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اسباب الحريق غير معروفة حتى الان، وإن فرق الدفاع المدني تعمل على احتوائه.

ويأتي هذا بعد انقطاع تام للطاقة في اغلب المحافظات العراقية استمر لاكثر من 8 ساعات، نتيجة خلل فني في محطة واسط الرئيسية، بالإضافة إلى حريق مماثل في محطة للطاقة في البصرة، قبل ان يستهدف مجهولون ثلاثة أبراج للكهرباء بانفجارات.