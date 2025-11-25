بعد ساعات من الصمت.. توضيح رسمي بشأن الصباح "البنفسجي" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة البيئة العراقية، يوم الثلاثاء، رصدها بؤر حرق عدة في أطراف بغداد ومحيطها، وذلك بعدما استفاقت العاصمة على سماء ملبدة بسحب دخانية ملوثة مسجلة اللون البنفسجي في مؤشر جودة الهواء، في أول توضيح رسمي.

وحذرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "من أي تراخٍ من الجهات التنفيذية المعنية في الحد من المخالفات المتكررة لبعض الأنشطة الصناعية التي تستغل ساعات الليل للقيام بعمليات حرق غير قانونية في أطراف العاصمة بغداد".

وأكدت أنها "ضاعفت جهودها الرقابية منذ فجر اليوم للحد من تلوث الهواء وانبعاثات الدخان التي تتكرر في العاصمة بين حين وآخر".

وأوضحت أن "الرصد الميداني لفرق الوزارة والتواصل المستمر مع شكاوى المواطنين من خلال قنوات تواصل متعددة وضعتها الوزارة مدار الساعة إضافة إلى بيانات الأقمار الصناعية والتي كشفت عن عدة بؤر حرق في أطراف بغداد ومحيطها، من ضمنها الحرائق المسجلة في منطقة معسكر الرشيد، حيث وجّهت الوزارة فرقها لاتخاذ الرقابية الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين".

وبيّنت الوزارة أنها "تواصل تنسيقها مع قيادة عمليات بغداد لضبط المخالفين بأعمال الحرق العشوائي"، مشيرة إلى أن "حملاتها الأخيرة أسفرت عن إزالة وإيقاف مئات المواقع المخالفة، شملت كور صهر ومعامل الطابوق والأسفلت، إضافة إلى متابعة المولدات ومراقبة استخدام الوقود الرديء".

وأشارت الوزارة، أن "الظروف الجوية الحالية، ولا سيما ظاهرة الانعكاس الحراري، ساهمت في احتجاز الملوثات قرب سطح الأرض، مما يزيد من وضوح هذه الظاهرة"، مؤكدة أن "أي تقصير في ضبط الأنشطة الملوثة سيُفاقم المشكلة بشكل أكبر".

ودعت وزارة البيئة "كلاً من وزارة النفط، أمانة بغداد، محافظة بغداد، اتحاد الصناعات، والجهات المعنية كافة إلى الإسراع في تنفيذ البرامج التي وضعتها الوزارة لتغيير منظومات الحرق في المعامل الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من برامج القروض التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، بهدف المعالجة الجذرية لهذه المشكلة المتكررة".

وكانت العاصمة بغداد، استفاقت صباح الثلاثاء، على سماء ملبدة بسحب دخانية ملوثة تكاد تكون - وللوهلة الأولى - لمن لم يشاهدها ضباباً تشكلت في الأجواء.

وكتب خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "مؤشر جودة الهواء في العاصمة بغداد يُسجّل اللون البنفسجي، في دلالةٍ واضحة على تردّي الظروف البيئية وارتفاع مستويات الملوّثات في الجو، نتيجة لسكون الهواء وانتشار المعامل غير المنظمة المخالفة للبيئة، وعمليات حرق النفايات العشوائية".

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية قد انخفض إلى مستويات متدنية نتيجة لسحب الدخان، فيما يعيش سكان العاصمة وسط غيمة كثيفة من الدخان المؤذي للبيئة وصحة الإنسان.

من جانبه، أفاد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة بزيادة تراكيز الغازات وخاصة ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) في أجواء بغداد.

وفي وقت سابق، أظهرت منصة IQAir السويسرية أن بغداد جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بين أكثر المدن تلوثاً بالهواء، بعد تسجيل مؤشر جودة الهواء نحو 150 نقطة ضمن فئة غير الصحي، خصوصاً للأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والقلب.