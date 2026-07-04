بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة طفل غرق في نهر دجلة بصلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في الشرطة النهرية بمحافظة صلاح الدين، يوم السبت، بالعثور على جثة الطفل خيرالله حكم منادي العبيدي، من أهالي قرية تل السيباط، بعد ساعات من عمليات البحث في نهر دجلة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الشرطة النهرية تمكنت، صباح اليوم، من العثور على جثة الطفل خيرالله حكم منادي العبيدي، من سكنة قرية تل السيباط في محافظة صلاح الدين، بعد تعرضه للغرق في نهر دجلة".

وأضاف أن "عمليات البحث استمرت لساعات بمشاركة فرق الإنقاذ والشرطة النهرية وعدد من أهالي المنطقة، فيما تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمها إلى ذويه".

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما جددت الشرطة النهرية دعوتها المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، ولا سيما الأطفال، وتجنب السباحة في المناطق العميقة أو التي تشهد تيارات مائية قوية، حفاظاً على سلامتهم.