بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة شاب عشريني غرق بنهر الزاب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بانتشال جثة شاب عشريني بعد تعرضه للغرق في نهر الزاب جنوب غربي المحافظة، بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات بمشاركة فرق الإنقاذ وعدد من الأهالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق البحث تمكنت من العثور على جثة الشاب محمد البكري، الذي فقد أثناء السباحة في نهر الزاب، بعدما جرفته المياه إلى منطقة أعمق، ما أدى إلى غرقه واختفائه عن الأنظار.

وأضاف أن الحادث استنفر فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية، التي باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغاً عن فقدان الشاب، حيث استخدمت فرق الإنقاذ زوارق ومعدات خاصة لتمشيط مجرى النهر حتى تم تحديد موقع الجثة وانتشالها.

وأوضح المصدر، أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لإكمال الإجراءات القانونية وتسليمها إلى ذويه، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لتوثيق ملابسات الحادث.

ويشهد نهر الزاب، ولا سيما خلال فصل الصيف، إقبالاً من المواطنين والشباب للسباحة هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الجهات المختصة تكرر تحذيراتها من السباحة في المناطق غير المخصصة لذلك، بسبب شدة التيارات المائية ووجود حفر عميقة قد تشكل خطراً على حياة السباحين.