بعد ساعات من استهدافه.. إصلاح خط كهرباء يربط بين بغداد وديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، بعودة خط (ديالى-شرق بغداد) الكهربائي إلى العمل، بعد استهداف أبراجه الناقلة بعبوات ناسفة من قبل داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "خط ديالى -شرق بغداد رقم ٢ عاد للعمل بعد إصلاح برجين تم تفجيرهما بخمس عبوات ناسفة ليلة أمس الأحد".

وأضاف أن "كوادر صيانة الشبكات أعادت البرجين المرقمين ٤٤ و٤٥ بعد تعرضهما لهجوم بعبوات ناسفة في منطقة الهاشميات شمال غرب بعقوبة، وعند حدود ناحية خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة".

وكانت عناصر داعش استهدفت أمس الأحد، خط ديالى-شرق بغداد، بعبوات ناسفة أدى إلى توقف الخط عن العمل.

وأحبطت قوات الأمن العراقية، أمس، محاولة تفجير أبراج الكهرباء بعبوات ناسفة في أطراف ناحية السلام ٢٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وشهدت بغداد ومحافظات عدة، انقطاعاً تاماً للكهرباء، بعد خروج محطات توليد الطاقة عن الخدمة، إثر استهداف "ممنهج" للأبراج الناقلة، وفق مراقبين.