"بعد ساعات طويلة" .. الداخلية العراقية تعتقل والد الأطفال المعنفين

شفق نيوز/ أفاد رئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير علاقات واعلام الداخلية اللواء سعد معن، يوم الأحد، بالقاء القبض على والد الأطفال المعنفين الذي أثار سخطا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق جراء إنهياله بالضرب المبرح بحق أولئك الأطفال.

وقال اللواء معن في منشور له، إنه "بعد ساعات طويلة وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية تم القاء القبض على والد الأطفال المعنفين والتحفظ على الأطفال".

و أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء أمس السبت، بأن الشرطة تمكنت من التوصل إلى منزل الشخص الذي ظهر في فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف أطفاله بشكل وحشي أثار موجة غضب شعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة وبعد البحث والتقصي توصلت إلى معرفة الشخص الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف أطفاله، وداهمت المنزل في حي طارق التابع لمدينة الصدر شرقي بغداد إلا أنه تمكن من الهرب".

وبين أن "المتهم هرب إلى جهة مجهولة قبل اقتحام الشرطة لمنزله، والأطفال حالياً برفقة والدتهم"، مشيراً إلى أنه "بحسب كلام زوجته فإنه منتسب في الشرطة الاتحادية وهو من متعاطي المخدرات".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص لم تظهر صورته وهو يصور تعنيفه لأطفاله أثناء نومهم بشكل وحشي، ما أثار موجة استياء شعبي.

وعلى إثر انتشار الفيديو وجهّ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وكذلك الشرطة المجتمعية، وجهاز الأمن الوطني، المواطنين الذين لديهم أية معلومات تقود إلى الكشف عن هوية صاحب الفيديو أو أطفاله وعائلته.