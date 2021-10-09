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بعد ساعات.. العراق ينعزل عن العالم والمحافظات عن بعضها

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-09T17:36:08+0000
بعد ساعات.. العراق ينعزل عن العالم والمحافظات عن بعضها

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات العراقية، يوم السبت، عن تطبيق قرارات بإغلاق المطارات والمنافذ ومنع التنقل بين المحافظات بعد عدة ساعات.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص منع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة والحِمل سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 1 فجر الأحد وحتى الـ 6 صباح الاثنين".

واشارت اللجنة ايضا الى "إغلاق المحلات والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين، مع استثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران من الإغلاق".

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