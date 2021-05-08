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بعد البابا .. أول مسؤول عراقي يزور "أور الأثرية" لإقامة قداس

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-08T09:36:20+0000
بعد البابا .. أول مسؤول عراقي يزور "أور الأثرية" لإقامة قداس

شفق نيوز/ كشف المستشار الثقافي لمحافظ ذي قار، علي عبد عيد، اليوم السبت، ان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جبرو ستصل المحافظة اليوم ضمن وفد مسيحي كبير.

وذكر عيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الوزيرة ستصل ديوان المحافظة اليوم في الساعة الرابعة عصرا وبعدها تتوجه إلى مدينة أور الاثرية على رأس وفد مسيحي".

من جهتها قالت مصادر مطلعة " الوزيرة فائق ستأتي من البصرة على رأس وفد مسيحي كبير بعد الانتهاء من إقامة قداس تنصيب المطران مار اثناسيوس فراس دردر نائبا البطريرك على ميسان والخليج العربي ".

وأضافت، أن" وزيرة الهجرة ستكون أول مسؤول عراقي رفيع المستوى يؤدي الصلاة والحج في مدينة أور الاثرية "، مؤكدا أن" ذي قار شددت من إجراءاتها الأمنية قرب المدينة الاثرية، كون الوفد من المحتمل أن يضم رجال دين مسيحيين كبار من دولة لبنان".

وأقيمت أول صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة "أور" التاريخية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في شهر آذار الماضي.

وكانت "أور" عاصمة للدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وتحتضن "زقورة أور" التي تعتبر من أقدم المعابد في العراق، وشيدت سنة 2050 قبل الميلاد.

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