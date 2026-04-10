بعد زيادة إطلاقات سد الموصل باتجاه نهر دجلة.. محافظ نينوى يوجه بإجراءات عاجلة

وجّه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الجمعة، باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة في عدد من الوحدات الإدارية، على خلفية معلومات تفيد بزيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل باتجاه نهر دجلة.

وقال الدخيل في توجيه تابعته شفق نيوز، إنه وجّه رؤساء الوحدات الإدارية في قضاء الموصل وناحية القيارة وناحية حمام العليل بالتحرك الفوري لمواجهة أي تداعيات محتملة لارتفاع مناسيب النهر.

وشدد على، ضرورة تشكيل لجان ميدانية برئاسة رؤساء الوحدات الإدارية وعضوية الدوائر المعنية، بينها البلدية ومديرية المجاري ودوائر الموارد المائية، لمتابعة الوضع على الأرض.

وأضاف أن مهام اللجان تتضمن حصر المناطق المعرّضة للغرق ضمن حوض النهر، وتنبيه أصحاب الدور والأملاك المتجاوزة، فضلاً عن أصحاب المواشي القريبين من ضفاف دجلة، لاتخاذ التدابير اللازمة وتفادي أي أضرار محتملة.

وكان مصدر محلي في نينوى قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، أمس الخميس، بأن مديرية الموارد المائية أصدرت تحذيرات للمواقع والمنشآت القريبة من حوض نهر دجلة بضرورة اتخاذ الحيطة والإخلاء عند الحاجة، على خلفية ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

وقال المصدر، إن "التحذيرات شملت عدداً من المواقع القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة".