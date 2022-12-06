بعد زوال الضباب .. استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد

شفق نيوز/ استأنفت إدارة مطار بغداد الدولي، الحركة الملاحية بعد انحسار الضباب الذي تسبب بإيقافها لبعض ساعات.

وكان مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من صباح اليوم أن حركة الملاحة الجوية قد توقفت في مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت بسبب تشكل الضباب الكثيف، وتراجع مدى الرؤية إلى 200 متر.

وهذه هي المرة الثانية يتم فيها إيقاف تسيير الرحلات الجوية في مطار بغداد خلال 72 ساعة بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.