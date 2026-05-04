بعد أزمة شح المياه.. الموافقة على الخطة الزراعية الصيفية للديوانية بنسبة 100%

أعلن مدير زراعة الديوانية، حيدر المحنا، يوم الاثنين، عن موافقة وزارة الموارد المائية على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي الحالي بنسبة 100%، بعد سلسلة لقاءات أجراها وفد من مجلس المحافظة مع الجهات الحكومية المعنية.

وقال المحنا لوكالة شفق نيوز إن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله وافق على زراعة المساحات الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من أهالي محافظة الديوانية على القطاع الزراعي كمصدر أساسي للرزق".

وأضاف أن "الديوانية عانت خلال الفترة الماضية من شح كبير في المياه نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار والجداول، الأمر الذي تسبب بمشكلات كبيرة للفلاحين وأدى إلى تراجع المساحات المزروعة وارتفاع نسب الملوحة، فضلاً عن زيادة الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن".

وفي ما يخص مشاريع الري الحديث، أوضح المحنا أن "وزارة الزراعة دعمت المزارعين بمنظومات الري المحوري بالتقسيط، حيث تم تجهيز 267 منظومة لغاية الأول من أيار/ مايو 2026".

وأشار إلى أن "هيئة استثمار محافظة الديوانية أعلنت عن 32 فرصة استثمارية لدعم القطاعين الزراعي والخدمي في المحافظة".