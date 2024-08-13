بعد زلزال سوريا .. المرصد العراقي يطمئن: لا وجود لأي مخاطر على مناطقنا الشمالية

شفق نيوز/ اعلن قسم الرصد الزلزالي بهيئة الانواء الجوية في وزارة النقل، يوم الثلاثاء، أن المراصد العراقية سجلت اليوم أكثر من 15 هزة ارضية داخل الاراضي السورية، مشيرة إلى أن النشاط لا علاقة له في النشاط الزلزالي في المناطق الشمالية للبلاد.

وقال رئيس قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة الارضية التي ضربت سوريا في مركز زلزال السلمية أمس بقوة 5.4 على مقياس ريختر يقع جغرافيا شرقي صدع البحر الميت الممتد من مدخل خليج العقبة وحتى الحدود السورية التركية بمسافة لا تقل عن 80 كيلومترا"، مبينا أنه "بناءً على ذلك لا بد أن يكون هذا الزلزال ناجم عن تراكم ضغوط تكتونية على أحد الفوالق الجانبية المتفرعة عن فالق البحر الميت".

وأضاف أن "سوريا شهدت نشاطاً زلزالياً قبل حدوث الهزة الرئيسية حيث سجلت مراصدنا الزلزالية هزة بقوة أربع درجات، و أعقبتها الهزة الرئيسية"، منوها الى أن "النشاط الزلزالي ما زال مستمرا حتى ظهر اليوم الثلاثاء حيث سجلت مراصدنا أكثر من 15 هزة ارتدادية بلغت قوتها بين درجة الى 3 درجات على مقياس ريختر وما تسمى (افتر شوك)".

وتابع عبد الخالق إن "الهزات التي حدثت هي جزء من النشاط في البحر الميت وفالق الأرض التكتوني السوري يمتد الى شرق الصفيحة الأناضولي الشرقي ويمتد إلى فوالق الصفيحة العربية شمال العراق"، مردفا بالقول إنه "لا توجد اي مخاطر على المناطق الشمالية في العراق".

وكان المركز الوطني للزلازل في سوريا قد أعلن أن زلزالا وقع في تمام الساعة 11:56 مساء أمس الاثنين على بعد 28 كلم شرق مدينة حماة على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أن 13 هزة أرضية حدثت شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

والزلزال الرئيسي كان نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت، بينما الهزات الارتدادية اللاحقة كانت أضعف.

وشعر سكان عدة مدن سورية، منها دمشق وحمص وحلب واللاذقية بالهزة الأرضية، ما دفع العديد منهم إلى الخروج من منازلهم إلى الشوارع خوفا من انهيار المباني ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في تلك المحافظات.

وأعلنت مديرية صحة محافظة حماة في سوريا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصابة قرابة 25 شخصا في المحافظة جراء زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب وسط سوريا وشعر به سكان عدة محافظات ودول مجاورة.