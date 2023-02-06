بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.. الدفاع المدني العراقي ينصح المواطنين بهذه الإجراءات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، وصايا وإرشادات للمواطنين عند حدوث الزلازل والهزات الأرضية في العراق، بعد أن شهدت مناطق مختلفة من البلاد هزات ارتدادية ناتجة عن زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في حال حدوث هزة أرضية يجب "اخلاء المنازل والمباني السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية".

وأكدت على "الابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة أمنة عند اخلاء المنازل، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة اطلاقاً".

ونصحت المديرية بـ"الابتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الاعلانات المعلقة على المباني العالية".

وشددت على "الابتعاد عن الأعمدة والاسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة"، مشيرة الى انه "في حال حصول انهيارات وخصوصاًً في الابنية العالية، يجب الابتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول انهيارات تسلسلية".

ونبهت إلى "إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق".

وقالت المديرية إنه "على موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في اخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج".

وبينت أنه "اذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاًً يجب العودة الى المنزل".

ولفتت إلى "الابتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الارضية".

ونصحت مديرية الدفاع المدني بـ"عدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط، خصوصاً اذا انقطع التيار الكهربائي عنها".

وأشارت إلى أنه "عند انتهاء الهزة الأرضية يجب الانتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات ارتدادية أخرى".

ودعت إلى "الابتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية (تسونامي)"، لافتة إلى أهمية أن يكون المواطن "مستعد نفسي للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها".

وقالت المديرية أن على "المعلمين والمدرسين تهدئة الطلاب واخلائهم من الصفوف الى الساحات المدرسية أو الساحات الخالية القريبة من المدرسة".

كما شددت على "أصحاب المعامل اخلاء العمال واطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز".

وقالت المديرية "كن هادئاً وغير مرتبك وتصرف بشكل صحيح لان الهزة الارضية ظاهرة طبيعية لا بد من التعامل معها لاسيما ان تعريف الهزة الارضية هو (طاقة كامنة زائدة في الارض ويكون تحررها بشكل مفاجئ)".

وختمت مديرية الدفاع المدنية بالتأكيد على "ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً ومن جميع الشبكات للتبليغ عن الحوادث".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4.17 (01.17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كلم، وامتد الزلزال ليضرب عدة مدن سورية.

وأعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر مصرع 284 شخصاً حتى الآن، بينما أصيب أكثر من 2323 آخرين.

من جانبه، أفاد المرصد السوري، بأن عدد الضحايا جراء الزلزال في الشمال السوري ارتفع إلى أكثر من 320، والمصابين لأكثر من 640.