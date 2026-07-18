بعد زلزال تركيا.. الرصد الزلزالي العراقي: لا مؤشرات على نشاط استثنائي في المنطقة

شفق نيوز- بغداد

أكد مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بوزارة النقل العراقية، علي عبد الخالق، اليوم السبت، عدم وجود مؤشرات على نشاط زلزالي غير طبيعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الهزات الأرضية المتوقعة في تركيا تندرج ضمن المعدلات الطبيعية المرتبطة بطبيعة النشاط التكتوني هناك.

وقال عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة الصفائح التكتونية في المنطقة معروفة منذ عقود، إذ تتحرك الصفيحة العربية باتجاه الصفيحة الأناضولية، فيما تتأثر الأخيرة بحركة الصفائح المحيطة بها، ما يؤدي إلى نشوء مناطق ضغط وإجهاد زلزالي في بحر مرمرة وعلى امتداد صدوع الأناضول".

وأضاف أن "النشاط الزلزالي في المنطقة مترابط من الناحية الجيولوجية، إلا أن المراقبة المستمرة لم تسجل خلال الفترة الأخيرة أي تطورات أو مؤشرات تدل على وجود نشاط غير اعتيادي، سواء على الحدود العراقية الإيرانية أو في المناطق الشمالية القريبة من تركيا".

وأشار عبد الخالق إلى أن "ما أعلنه أحد العلماء الأتراك بشأن احتمالات النشاط الزلزالي ما يزال في إطار الدراسات العلمية والاستنتاجات البحثية"، مبيناً أن "المناطق الواقعة في بحر مرمرة وعلى امتداد صدع الأناضول الشمالي والجنوبي والحدود التركية السورية تشهد نشاطاً زلزالياً مستمراً، لكنه يقع ضمن الحدود الطبيعية المعروفة تاريخياً".

وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي أن "مراجعة السجلات الزلزالية الممتدة لأكثر من مئة عام لم تظهر وجود نشاط يفوق المعدلات الطبيعية في تلك المناطق"، مؤكداً أن "الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق أو يشير إلى تغيرات استثنائية".

وأكد أن "تركيا، ولا سيما المناطق الواقعة على امتداد الصدوع التكتونية الفاعلة، تُعد من أكثر مناطق العالم نشاطاً زلزالياً، ومن الطبيعي أن تشهد هزات أرضية متفاوتة الشدة نتيجة حركة تلك الصدوع"، لافتاً إلى أن "تسجيل هزات تتجاوز قوتها أربع درجات على مقياس ريختر لا يعد أمراً استثنائياً في هذه المناطق".

وختم عبد الخالق بالقول إن "التوقع بوقوع هزات أرضية متوسطة الشدة لا يعني بالضرورة وجود خطر استثنائي أو مؤشرات على حدث زلزالي كبير وشيك، بل ينسجم مع الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وسجلها الزلزالي المعروف".

ويأتي هذا التصريح عقب إعلان هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فجر اليوم السبت، عن تسجيل زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة ملاطية جنوب شرقي تركيا.

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 6:20 صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في منطقة باتالغازي وعلى عمق 15.59 كيلومتراً. كما أفادت وسائل إعلام تركية بأن سكان عدد من المحافظات المجاورة، بينها إلازيغ وأديامان وتونجلي وشانلي أورفا، شعروا بالهزة الأرضية.

وأكدت السلطات التركية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الأوضاع في المنطقة.