بعد رفع سعر الفيزا.. البحرينيون ممتعضون وزخم كبير بمنفذ سفوان العراقي (فيديو)

شفق نيوز/ أثار قرار العراق برفع سعر سمة الدخول "الفيزا" لأراضيه بالنسبة للمواطنين البحرينيين، جدلا واسعا، وتسبب بزخم كبير في منفذ سفوان الحدودي، حيث وقف الزائرون من دولة البحرين، بطوابير طويلة، بعد تفاجئهم من السعر الجديد، وفيما أبدوا امتعاضهم من القرار، طالبوا بإعادة السعر لما كان عليه سابقا.

و قال مصدر في منفذ سفوان الحدودي لوكالة شفق نيوز، إن "الزيادة الحاصلة في سعر (الفيزا) الممنوحة لمواطني دولة البحرين، سببه فرض مبالغة مالية إلزامية للتأمين الصحي، وهو معمول به في كل دول العالم، لكن الأمر أثار استياء البحرينيين بسبب ارتفاع السعر".

و قال عددٌ من الوافدين البحرينيين في منفذ سفوان لوكالة شفق نيوز: إنه "تفاجئنا بهذه الزيادة في تسعيرة (الفيزا)، وبقينا عالقين في المنفذ لأكثر من عشر ساعات بسبب الزخم الحاصل والأعداد الكبيرة القادمة للعراق".

وأضافوا أن "الفيزا كانت سابقا بـ80 دولارا والآن أصبحت بـ160 دولارا، ما يعادل 80 دينارا بحرينيا، بينما فيزا الدخول عبر مطار النجف الدولي ما زالت 85 دولارا".

وتابعوا، أن "المواطن البحريني يدخل إلى لندن بفيزا قيمتها 13 دولارا فقط، أي 5 دنانير بحرينية، بالمقابل العراق يطلب منا مبالغ عالية وهي أعلى (فيزا) فرضت على البحرين لغاية الآن"، مطالبين الحكومة العراقية بـ"إعادة النظر في الموضوع والتفكير بالروابط الدينية والاجتماعية التي تربطنا مع العراقيين".