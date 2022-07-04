بعد رفع دعوى ضده من قبل استثمار النجف.. السلامي: لم اتهجم والكاميرات تشهد

شفق نيوز/ علّق عضو مجلس النواب العراقي، هادي السلامي، بشأن رفع دعوى قضائية ضده بداعي "تهجمه" على موظفين في هيئة استثمار النجف.

وقال السلامي، لوكالة شفق نيوز، إنه "عند التنظيم لتظاهرة معينة في بغداد والمحافظات، يُرسل إلينا ممثلوها مناشدات لحضورها،

آخرها مناشدة لحضور تظاهرة أمام هيئة استثمار النجف".

وأضاف، أنه "واستجابة للمناشدة حضرت مع نائبين آخرين للتظاهرة، ومن ثم تم الاتفاق على الدخول إلى مقر الهيئة برفقة ممثلين عن المتظاهرين إلى جانب عدد من القوات الأمنية لعقد جلسة حوارية داخل الدائرة، وبعد الجلوس وتبادل النقاش حدثت مشادة بين أحد المتظاهرين مع موظف، وتمت تهدئة الطرفين، واستمرت الجلسة وانتهى الموضوع".

وأوضح النائب عن النجف، أن "المحافظة تعاني من البطالة، وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 أنشىء لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وخلال حديثنا كنا نطالب بكشف أعداد العمالة الأجنبية، وتوفير فرص استثمارية ليأخذ أبناء المحافظة استحقاقهم".

ونفى الموسوي حصول أي تهجم من قبله، مؤكدا أن "ذلك ستثبته كاميرات المراقبة، وتصوير البث المباشر للمتظاهرين، والقضاء هو الفيصل".

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن الجلسة، حيث أظهرت اتهامات متبادلة بـ"الفساد"، ليتطور الحديث بعدها إلى حصول مشادات كلامية بين الجانبين.

من جهتهم؛ نظّم عدد من موظفي هيئة الاستثمار بعد هذه الواقعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، منددين بـ"الاساءات والتهم" التي وجهت للهيئة و"التطاول" على موظفيها، حسب ما نشره مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.