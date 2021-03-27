بعد رفع تجاوزات.. ديالى تؤمن ماء الشرب لأكثر من 50 ألف نسمة  

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم السبت، عن تأمين ماء الشرب لأكثر من 50 ألف نسمة في مناطق حدودية مع ايران بعد رفع اكثر من 20 تجاوزا على جدول اروائي.

وقال مدير الدائرة مهند المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر دائرته بإشراف وزارة الموارد المائية رفعت اكثر من 20 تجاوزا على الجدول الاروائي بطول 25 كم والممتد من اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة وصولا الى حدود ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة".

واكد ، أن "الهدف من حملة رفع التجاوزات تأمين ماء الشرب لمحطات ماء الشرب لأكثر من 50 الف نسمة في نواحي مندلي وقزانية شرقي المحافظة والحدوديتان مع ايران بسبب شح المياه في الناحيتين الذي سببته نقص الامطار وانحسار السيول القادمة من الحدود الايرانية نحو الناحيتين".

واشار المعموري الى "الزام المتجاوزين بدعاوي قضائية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال تكرار التجاوزات لتأمين توزيع المياه الخام بشكل عادل بين الوحدات الادارية".

واعلن مدير الموارد المائية عن "خطة اعداد خطة قريبة لتطهير وكري الجدول الممتد من المقدادية الى مندلي وقزانية لمنع هدر وضياع الماء الخام وتبددها بسبب الادغال الكثيفة في الجدول".

وتعتمد ناحية مندلي على كميات الموجودة بسد مندلي والبالغة ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مكعب والمخصصة لإرواء البساتين والتي لا تكفي لشهر واحد لقلة طاقته الاستيعابية اضافة الى مصدرين اخرين عن طريق وادي حران القادم من الجانب الايراني والذي يصب في سد مندلي وتكون مياهه غير صالحة للاستهلاك البشري وفقا للتقارير الطبية.

في حين يكون المصدر الثاني من منطقة حمرين القادم من قضاء المقدادية والذي يتعذر وصوله الى مندلي لوجود تجاوزات كثيرة عليه من قبل ابناء تلك المناطق ووقوعه خارج اطار الحدود الادارية للناحية.