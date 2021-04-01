بعد رفض طلب لجوئه.. عراقي يرتكب جريمة مروّعة في بريطانيا

شفق نيوز/ أقدم طالب لجوء عراقي، على جريمة قتل بحق امرأة بريطانية قبل أن يقطع جسدها ويخفي أجزاءه على مدى أيام.

وكان عزام منغوري (24 عاما)، قد اجتمع مع ليروين كوكس (32 عاما)، في غرفته فوق مطعم بمدينة إكستر الإنكليزية، في سبتمبر الماضي، بحسب صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن منغوري الذي رفض طلب لجوئه، قام بتقطيع جثة كوكس إلى سبعة أجزاء على مدار أسبوع، ثم تخلص من ملابسها ومتعلقاتها برميها في صناديق القمامة والغابة.

ويعتقد أن كوكس قد تعرضت للاختناق، بعدما شوهد قميصها وهو موضوع في فمها، عند اكتشاف الجثة.

وعقب ارتكابه الجريمة، استخدم مانغوري شريحة هاتفها في جواله، للتظاهر بأنها بخير ولكي تطمئن عائلتها وأصدقائها.

وكانت عائلة كوكس قد أبلغت الشرطة باختفائها، قبل أن يكتشفوا "الجريمة المروعة" التي تعرضت لها، بحسب "دايلي مايل".

وبتفتيش كاميرات المراقبة، وجدت الشرطة أن كوكس كانت بصحبة مانغوري، في وسط المدينة، وهو آخر فيديو تظهر فيه السيدة الإنكليزية حية.

وقالت الشرطة إن المتهم قد قطع جثة كوكس إلى أجزاء، قبل أن يحاول التخلص منه في صندوق القمامة.

وقد حكمت محكمة إكستر الملكية، بعد أربعة أسابيع، على مانغوري الذي ليس لديه عنوان إقامة حاليا، بالقتل من قبل هيئة محلفين بعد ست ساعات من المداولات.