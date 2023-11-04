بعد رصاصة الضابط في جسد المواطن.. وزير الداخلية يصدر توجيهاً

شفق نيوز / أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم السبت، توجيهاً لمنتسبي الوزارة، بعد حادثة قتل مواطن من قبل ضابط في الشرطة الاتحادية ضمن العاصمة بغداد.

وقال الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تابع تفاصيل حادث مقتل مواطن في منطقة الرئاسة ضمن العاصمة بغداد، وأصدر أمراً بإيداع الضابط والمفرزة التي كانت متواجدة خلال الحادث التوقيف، لحين معرفة الحقيقة والوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحقيق العدالة".

ووجه الوزير، بـ"متابعة مجريات التحقيق بإشراف القضاء العراقي لمعرفة حيثياته"، كما أمر بـ"إرسال وفد من مديرية شؤون العشائر لتقديم التعازي والمواساة لذوي المجنى عليه في هذا الحادث الذي حصل أمس الجمعة، بعد محاولة مفرزة من الشرطة الاتحادية منع مواطن كان يحاول البناء في المنطقة دون موافقات رسمية، وحصل حالة تشابك وحصل الحادث غير المقصود".

وشدد وزير الداخلية، على منتسبي الوزارة كافة "مراعاة حالات الغضب التي يواجهونها من المواطنين، أثناء واجبات إنفاذ القانون".