بعد أربيل.. مطار بغداد يوقف رحلاته بسبب سوء الأحوال الجوية

شفق نيوز/ أوقفت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الجمعة، الرحلات الجوية بسبب سوء الاحوال الجوية.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي توقفت بشكل مؤقت نتيجة سوء الاحوال الجوية ووصول مدى الرؤية عند 250 م".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، توقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب الموقع الرسمي لمطار اربيل الدولي فان "حركة الملاحة الجوية متوقفة في الوقت الحالي بسبب انخفاض مدى الرؤية نتيجة تصاعد الضباب في المدينة".