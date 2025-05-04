بعد أربيل.. فوتوغراف الصحافة الفرنسية ينتقل إلى بغداد (صور)

شفق نيوز/ بعد نجاح إقامته في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، احتضنت العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، معرضاً فوتوغرافياً لمصوري وكالة الصحافة الفرنسية (AFP).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض ضم نخبة من أبرز أعمال مصوري الوكالة، التي توثق مشاهد إنسانية وسياسية وثقافية من داخل العراق وعدد من دول المنطقة، مقدماً نظرة بصرية عميقة على التحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

هذا وشهدت محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم أمس السبت، افتتاح معرض فوتوغرافي خاص بمصوري وكالة الصحافة الفرنسية، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.