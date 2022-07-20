بعد ذي قار.. انقطاع تام للكهرباء في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة البصرة بشكل كلي.

وقال المصدر لوكالة نيوز، إن الانقطاع جاء بسبب خروج محطات الجنوب عن العمل.

وفي وقت سابق من اليوم، ابلغ مصدر محلي في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، ان حادثاً فنياً على جميع خطوط (١٣٢ ك ف) ماعدا خطوط (AT 10) في العمل تسبب بانطفاء محطات الناصرية (المركبة والحرارية) ومحطة جنوب الناصرية وخطوط الرميلة وخطوط الخضر.

وبين المصدر، ان هذا الانقطاع تسبب بإطفاء التيار الكهربائي عن الناصرية وضواحيها بشكل شبه كلي، فيما تواصل فرق الصيانة معرفة السبب لغرض إصلاحه".

ويأتي الانقطاع في وقت تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية