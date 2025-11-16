بعد ديالى .. نينوى تعطل الدوام الرسمي في المدارس

شفق نيوز - نينوى

قرر رئيس الحكومة المحلية في نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة وذلك بسبب غزارة الأمطار.

وعزا الدخيل في بيان، سبب تعطيل الدوام إلى إتاحة الفرصة أمام الكوادر الخدمية في دائرتي البلدية والمجاري لمعالجة الفيضانات التي شهدتها الأودية والشوارع.

وكانت مديرية تربية محافظة ديالى أعلنت، مساء أمس السبت، تعطيل الدوام الرسمي لمدارس المحافظة كافة بسبب موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة.