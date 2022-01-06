بعد دهوك.. مخاوف من اقتحام "أوميكرون" لمحافظة عراقية

شفق نيوز / كشف مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، يوم الخميس، عن ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات بفيروس كورونا، في المحافظة، قد ارتفعت مؤخراً، خصوصاً بين الأطفال"، مؤكداً في الوقت نفسه، وجود "حالات إصابة شديدة".

وأضاف، أن "هناك مخاوف كبيرة من وصول متحور أوميكرون، إلى الموصل"، مشيراً إلى أن "البنى التحتية للصحة لا تحتمل مثل هذا الوضع".

ورغم أن محافظة نينوى، لم تسجل أي إصابات حتى اللحظة، بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، إلا أن، مديرية صحة المحافظة، لم تستبعد وصوله إلى نينوى، خصوصاً بعد رصد خمس حالات مصابة بالمتحور الجديد، في محافظة دهوك المجاورة، وفقاً لما أعلنته مؤخراً وزارة الصحة العراقية.

وجددت وزارة الصحة، في وقت سابق من يوم الخميس، تحذيرها من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" وسرعة انتشاره بين العراقيين، مشددة على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والالتزام بالاجراءات الوقائية، فيما أبدت استعدادها للتعامل مع أي تطورات.