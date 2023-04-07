بعد دعوات الخنجر.. تظاهرات في بابل رافضة لـ"عودة الإرهاب" الى جرف الصخر (صور)

شفق نيوز/ نظم المئات من اهالي محافظة بابل، يوم الجمعة، تظاهرات في قضاء "المسيب" قالوا إنها ضد "عودة الإرهاب" الى ناحية جرف الصخر التي تسيطر عليها كتائب حزب الله وفصائل اخرى من الحشد الشعبي.

ويأتي هذا بعد أيام من دعوة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، لإعادة النازحين الى الناحية، وتأكيده على إقامة صلاة العيد قريبا فيها.

ورفع المتظاهرون لافتات رافضة لـ"عودة الارهاب" الى الناحية، وقالوا "لن ننسى الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة التي كانت تخرج من جرف الصخر".

كما رفع آخرون لافتة كتب عليها، "اهالي بابل لم ينسوا دماء شهدائهم في تفجير شارع الشعبية الذي تسبب به ارهاب جرف الصخر".