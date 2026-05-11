بعد دراسة لأربع سنوات.. كلية في جامعة الموصل تُخرّج طالباً واحداً

شفق نيوز- نينوى

أعاد تخرّج الطالب "أمير خالد" من كلية الآثار في جامعة الموصل، الجدل مجدداً بشأن مستقبل بعض الأقسام الجامعية قليلة القبول، بعد أن أمضى أربع سنوات دراسية بوصفه الطالب الوحيد في قسم الآثار، ضمن دفعة أُطلق عليها بين الطلبة ووسائل التواصل الاجتماعي "وحيد الدفعة".

وقال مصدر في كلية الآثار بجامعة الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب أمير خالد هو الخريج الوحيد من قسم الآثار فقط، وليس من الكلية بالكامل، فالكلية تضم ثلاثة أقسام، وقد شهدت الأقسام الأخرى تخرج طلبة بأعداد مختلفة".

وبين أن "أحد الأقسام في الكلية استُحدث حديثاً، فيما سجل قسم آخر تخرج خمسة طلبة، بينما بقي قسم الآثار يضم طالباً واحداً فقط طوال المرحلة الدراسية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً للطالب خلال احتفاله بالتخرج، فيما ظهر في أحد الفيديوهات متحدثاً عن رحلته الدراسية والتحديات التي واجهها طوال سنوات الدراسة داخل القسم الذي لم يضم سواه.

وكان التحاق أمير خالد بالقسم، قبل سنوات، قد أثار نقاشات واسعة داخل الأوساط الأكاديمية بشأن جدوى استمرار بعض الأقسام التي تشهد انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلبة، وسط تساؤلات عن تأثير ذلك على التخصيصات المالية والملاك التدريسي وإمكانية إغلاق بعض الأقسام مستقبلاً وفق ضوابط التعليم العالي.