بعد دخول 216 ألف زائر.. انخفاض توافد الزائرين عبر منفذ حدودي مع إيران في ديالى

شفق نيوز/ اكد مصدر حكومي في منفذ المنذرية شرقي ديالى، يوم الاربعاء، انخفاض توافد اعداد الزائرين عبر المنفذ بعد دخول غالبية الزائرين ووصولهم كربلاء لاداء الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اعداد الزائرين الوافدين عبر منفذ المنذرية انخفضت من الالاف الى العشرات وبعدد محدود من السيارات بعد دخول غالبية الزائرين وتفويجهم الى كربلاء".

واكد انه "تم سحب قسما من التشكيلات الأمنية وتخفيف الكوادر الخدمية الخاصة بالدعم الأمني واللوجستي بعد انتهاء خطة استقبال وتفويج الزائرين"، مشيرا الى ان "اعداد كبيرة من الزائرين بدأت تغادر عبر منفذ المنذرية بعد أداء مراسم الزيارة".

ودخل مئات الالاف من الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية الحدودي خلال الأيام الماضية بموجب اتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني لتنظيم دخول الزائرين وخطط الدعم الأمني واللوجستي.

وبحسب احصائيات إيرانية رسمية فإن 216 الف زائر ايراني دخلوا العراق عبر منفذ المنذرية.