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بعد دخول "أوميكرون" .. العراق سيباشر تطعيم سكانه بجرعة اللقاح المعززة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-07T11:11:20+0000
بعد دخول "أوميكرون" .. العراق سيباشر تطعيم سكانه بجرعة اللقاح المعززة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة بأنها ستباشر بحملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة باللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية دون استثناء وذلك لمواجهة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة ستسمح للفئات غير المشمولة بتلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة) من لقاح كورونا بالتطعيم وليس فئات محددة.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يأتي بعد دخول المتحور الجديد، مبينا أن العمل بهذا الأمر سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس تسجيل حالات اصابة بالمتحور "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وذكرت الصحة في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الصحة والسلامة العليا في العراق، قريبا اجتماعاً لمناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة متحور "أوميكرون" بعد انتشاره في البلاد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الساعات المقبلة ستشهد إنعقاد اجتماع للجنة من أجل مناقشة دخول المتحور اوميكرون إلى العراق.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضاً اذا ما كان الأمر يتطلب إصدار توجيهات جديدة بخصوص تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية من عدمه.

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