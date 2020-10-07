بعد إدخاله إعلامية لقمرة القيادة.. إيقاف طيار عراقي عن العمل

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي يوم الأربعاء إيقاف أحد الطيارين عن العمل حتى إشعار آخر بسبب تعريضه حياة مسافرين للخطر جراء إدخاله إعلامية لقمرة القيادة.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى قوانين منظمة الطيران المدني الدولي/ lCAO، أوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي احد الطيارين الذي يعمل في احدى النواقل الوطنية العراقية ، بعد السماح لإحدى الاعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة اثناء الطيران".

وأوضحت أنه "بعد انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى أشعار اخر، وفتحت تحقيقا اصوليا مع الطيار في قسم السلامة الجوية".



