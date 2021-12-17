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بعد داعش والاحتجاجات.. مهنة بيع "السبح" تنشط مجدداً في العراق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-17T13:40:54+0000
بعد داعش والاحتجاجات.. مهنة بيع "السبح" تنشط مجدداً في العراق (صور)

شفق نيوز / مهنة بيع السبح في العراق، واحدة من المهن التي زاد الإقبال عليها منذ وقت ليس بالبعيد، إذ باتت محل إقبال عدد من الأجانب على اقتناء بعض أنواعها.

علي الجبوري صاحب أحد محال بيع السبح والخرز والاكسسوارات الرجالي، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "أنواع السبح هي (الكهرب وتراب الكهرب والنارجين واليسر والخرز)".

وأضاف الجبوري، إن "المصوغات أغلبها مستوردة من الصين ومصر ولبنان والسعودية، وأن مصر تحتل المركز الأول ببضاعتها في مجال السبح في العراق".

وأشار إلى أن "الإقبال إزداد خصوصا بعد انتهاء الأزمات منها أزمة داعش وأزمة احتجاجات تشرين، وارتفاع أسعار الدولار، إذ بدأ السوق بالحركة لكن ليس بالحركة المتوقعة"

وتابع علي الجبوري، أن "عدداً من السائحين الأجانب أيضا بدأوا يترددون قليلا على هذه السبح والمصوغات والشذر والخرز المتنوعة".

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