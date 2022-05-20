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بعد خلاف مع القوة الجوية.. أصحاب معارض سيارات ببغداد يناشدون الامم المتحدة والناتو

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-20T13:43:35+0000
بعد خلاف مع القوة الجوية.. أصحاب معارض سيارات ببغداد يناشدون الامم المتحدة والناتو

شفق نيوز/ أقدم اصحاب معارض الحبيبية لبيع وشراء السيارات شرقي العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، على نصب خيمة وقطع شارع المعارض بسبب خلاف مع نادي القوة الجوية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اصحاب معارض الحبيبية ناشدوا الامم المتحدة وحلف الناتو وجامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الواقع الحالي مع ادارة نادي القوة الجوية الرياضي التي تطلب اخلاء المعارض من شاغليها.

وقالوا إن "ذلك سيؤدي الى قطع ارزاقهم".

وتعود ملكية المحال الى نادي القوة الجوية العراقي الذي ينافس على البطولات في الدوري الممتاز للبلاد.

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