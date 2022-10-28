بعد خسائر بشرية.. سامراء تتحوط لـ"مجاري الموت" وتكشف حقيقة الحوادث

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، يوم الجمعة، عن تحوطات وآليات سلامة لحماية المواطنين من حوادث مشروع الصرف الصحي الذي سبب خسائر بشرية خلال الأيام الماضية.

وقال قائممقام سامراء وكالة بكر محمد شريف لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء سامراء شهد حوادث مميتة في مشروع الصرف الصحي بعد وفاة احد العاملين بحادث وسقوط عجلة في الحفريات ما أدى الى وفاة 3 اشخاص بينهم مسعف حاول انقاذ اثنين من الضحايا".

وبين ان "أسباب الحادث الأول "وفاة عامل" هو قضاء وقدر وقد توفرت إجراءات السلامة من قبل الشركة المنفذة الا ان الحادث الثاني يتحمله المقاول المسؤول في المشروع بعد اعلان الشركة عطلة العمل في ذلك اليوم وحذرت من الخروج والسير قرب المشروع الا ان المقاول وباجتهاد وتصرف شخصي دون علم الشركة والمكتب الاستشاري والمهندس المقيم شرع بالعمل ما سبب خسائر بشرية مؤلمة".

واكد شريف ان "إدارة سامراء والجهات المعنية ستتخذ إجراءات بحق المقاول المتسبب بالحادث بعد استكمال التحقيقات وانتهاء مجلس عزاء الضحايا الى جانب وضع اليات وتحوطات سلامة تحمي المواطنين من حوادث الموت المفاجئة".

وعلى امتداد الازمة التي سببها مشروع سامراء نظم الأهالي وقفة احتجاجية تندد بغياب إجراءات السلامة في مشروع سامراء مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحماية المدنيين من الحوادث المميتة.

وشهدت مدينة ساراء خلال الـ 72 ساعة الماضية حادثي وفاة لاحد العاملين و3 مدنيين اخرين جراء سقوطهم في الحفريات رغم تأكيد الشركة وجود تحوطات وإجراءات السلامة للمدنيين في عموم المدينة.