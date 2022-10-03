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بعد خبر لشفق نيوز.. توجيه باعتقال "النباشة" في ذي قار  

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-03T06:04:51+0000
بعد خبر لشفق نيوز.. توجيه باعتقال "النباشة" في ذي قار  

شفق نيوز/ وجه محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الاثنين، باعتقال المتسببين بحرائق الطمر الصحي في المحافظة، جنوبي العراق.   

وذكر مكتب المحافظ الإعلامي، في تنويه مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحافظ وجه باعتقال "النباشة" الذين يتسببون بحرق الطمر الصحي ويؤذون العوائل القريبة منه.

وتتعرض العشرات من المواطنين بمحافظة ذي قار، إلى حالات اختناق كبيرة بسبب حرائق الطمر الصحي جنوبي المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أمس الأحد، أن العشرات من أهالي المناطق القريبة من الطمر الصحي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة تعرضوا للاختناق ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

واستنفرت مديرية البلدية جهودها، من خلال ارسال آلياتها الحوضية لاخماد حرائق الطمر الصحي التي تسبب بها ما يعرف بالنباشة".

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